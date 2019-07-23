Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу



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Принцесса Диана и принц Чарльз

Биограф Сара Брэдфорд, виконтесса Бангор, написала несколько книг о королевской семье, включая супругу принца Уэльского

Принцесса Диана хотела родить двух дочерей британскому хирургу Хаснату Хану, с которым в 1990-е на протяжении пары лет у нее был роман. Об этом, по словам королевского биографа, она рассказала коллеге возлюбленного, южноафриканскому кардиологу.

Сара Брэдфорд, виконтесса Бангор, является автором серии книг о членах королевской семьи, в том числе и о принцессе Уэльской.

«Я не уверена, вышла бы Диана замуж за Хасната Хана или же она просто хотела помочь ему строить карьеру», - пояснила она.

Хан родился в Пакистане, но учился в Лондонском имперском колледже и работал в двух крупнейших больницах Лондона, когда встречался с Дианой. Пара рассталась всего за несколько месяцев до трагической гибели Дианы в Париже.

При этом Брэдфорд утверждает, что леди Ди была готова выйти замуж за хирурга и завести с ним детей. «Когда она встретила доктора Кристиана Барнарда за ужином, то сказала ему, что хочет выйти за Хана замуж и подарить ему двух дочерей», - уверяет биограф.

Диана даже ездила в пакистанский город Лахор, чтобы познакомиться с семьей Хана.

Она также пыталась найти работу для своего возлюбленного за границей. «Позже она связалась с доктором Барнардом по поводу работы для Хасната за рубежом и пригласила его в Кенсингтонский дворец, чтобы обсудить это», - продолжила виконтесса.

Проблема заключалась в том, что Хан был не в восторге от инициатив своей августейшей возлюбленной.

У Дианы осталось двое сыновей - Уильям и Гарри, рожденные в браке с принцем Чарльзом. Пара поженилась в 1981 году и официально развелась в 1996 году, напоминает Express.