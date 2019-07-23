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    Жизнь

    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу

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    Принцесса Диана и принц Чарльз - Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Биограф Сара Брэдфорд, виконтесса Бангор, написала несколько книг о королевской семье, включая супругу принца Уэльского

    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей британскому хирургу Хаснату Хану, с которым в 1990-е на протяжении пары лет у нее был роман. Об этом, по словам королевского биографа, она рассказала коллеге возлюбленного, южноафриканскому кардиологу.

    Сара Брэдфорд, виконтесса Бангор, является автором серии книг о членах королевской семьи, в том числе и о принцессе Уэльской.

     «Я не уверена, вышла бы Диана замуж за Хасната Хана или же она просто хотела помочь ему строить карьеру», - пояснила она.

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    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу
    Принцесса Диана хотела родить двух дочерей, но не Чарльзу

    Хан родился в Пакистане, но учился в Лондонском имперском колледже и работал в двух крупнейших больницах Лондона, когда встречался с Дианой. Пара рассталась всего за несколько месяцев до трагической гибели Дианы в Париже.

    При этом Брэдфорд утверждает, что леди Ди была готова выйти замуж за хирурга и завести с ним детей. «Когда она встретила доктора Кристиана Барнарда за ужином, то сказала ему, что хочет выйти за Хана замуж и подарить ему двух дочерей», - уверяет биограф.

    Диана даже ездила в пакистанский город Лахор, чтобы познакомиться с семьей Хана.

    Она также пыталась найти работу для своего возлюбленного за границей. «Позже она связалась с доктором Барнардом по поводу работы для Хасната за рубежом и пригласила его в Кенсингтонский дворец, чтобы обсудить это», - продолжила виконтесса.

    Проблема заключалась в том, что Хан был не в восторге от инициатив своей августейшей возлюбленной.

    У Дианы осталось двое сыновей - Уильям и Гарри, рожденные в браке с принцем Чарльзом. Пара поженилась в 1981 году и официально развелась в 1996 году, напоминает Express.

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