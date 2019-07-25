Принцесса Диана разлюбила мужа после рождения Гарри



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Принцесса Диана и принц Чарльз

Диана надеялась, что при виде малыша в муже проснутся былые нежные чувства к ней

Королевский биограф Эндрю Мортон заявил, что рождение второго ребенка отдалило супругов. После этого принцесса Диана поняла, что их брак обречен.

Принц Гарри появился на свет 15 сентября 1984 года. Именно эта дата стала отправной точкой для дальнейшего разлада в отношениях леди Ди и принца Чарльза. Наследник британского престола после рождения принца Уильяма не скрывал, что мечтает о дочери. Диана это знала. Эксперт Эндрю Мортон утверждает, что она до последнего скрывала от мужа результат УЗИ.

«Это был ее секрет, который она тщательно оберегала до того момента, как появился Гарри. Стоя на ступенях больницы Святой Марии со свертком с руках, она больше не могла скрывать правду», – говорит Мортон.

Диана надеялась, что при виде малыша в муже проснутся былые нежные чувства к ней. Однако этого не произошло. Принц Чарльз даже не пытался скрыть свое разочарование. Он лишь мельком взглянул на ребенка и высказал «пренебрежительные замечания» о том, что у него «даже волосы рыжие». После традиционного фото для истории он доставил жену и сына домой, а сам уехал играть в поло и веселиться.

«Диана рассказала, что в ту ночь в ней окончательно и навсегда умерла любовь к Чарльзу. Она не чувствовала потери. Она поняла, что начинается обратный отсчет их брака», - приводит Daily Express слова биографа.