Принц Вільям зворушив мережу світлиною із принцесою Діаною

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Принц Вільям опублікував фото з покійною мамою, яке датується у 1984 роком
фото: Іnstagram/princeandprincessofwales

Принц Уельський поділився рідкісним фото з принцесою Діаною

Майбутній король Великої Британії принц Вільям привітав покійну принцесу Діану з Днем матері. Принц Уельський щемливо згадав свою покійну матір та показав спільне фото із нею. Про це пише «Главком» із посилання на допис принца.

«Згадую свою маму сьогодні й кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує своїх близьких. З Днем матері!»,  написав принц Вільям та показав фото з сімейного архіву. На світлині принц Вільям зображений у дитячому віці, а поруч із ним молода принцеса Діана.

Принц Вільям зворушив мережу світлину з покійною принцесою Діаною
Принц Вільям зворушив мережу світлину з покійною принцесою Діаною
фото: Іnstagram/princeandprincessofwales

Принцесу та майбутнього спадкоємця британської корони зазнімкували на квітковому полі. На знімку можна побачити, як принцеса Діана присіла поруч із маленьким сином та з посмішкою дивиться у камеру.

За даними видання Radar Online, це фото зробили в Англії у 1984 році. Тоді королівська родина перебувала у маєтку Гайгроув-Гаусі в графстві Глостершир. Також повідомляється, що на тому фото принцеса Діана була при надії та чекала на народження принца Гаррі.

Це фото вразило користувачів, адже воно зібрало понад 800 тис. вподобань та 17 тис. коментарів. Глядачі помітили схожість у зовнішності принца та його матері та були зворушені таким знімком.

Нагадаємо, спадкоємці британської корони Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про їхню матір принцесу Діану. Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть випустити документальний фільм про принцесу Діану, однак принц Вільям цього не підтримує.

Також повідомлялося, як нещодавно у Лондоні членів королівської родини в День Співдружності освистали протестувальники. Принца Вільяма та Кейт Міддлтон зустріли плакатами із запитаннями про зв’язки принца Ендрю зі злочинцем Джефрі Епштейном. 

До слова, серед оточення королівськох родини з'явиоися чутки про те, що однією причин завчасної передачі престолу принцу Вільяму є криза в королівській родині через скандал навколо принца Ендрю, що фігуруює у файлах злочинця Джеффрі Епштейна. 

Життя

Принц Вільям зворушив мережу світлиною із принцесою Діаною
Принц Вільям зворушив мережу світлиною із принцесою Діаною
