Відомий український актор розповів, чому підробляє таксистом

Роман Ясіновський запевнив, що не бачить у своїй роботі нічого ганебного

Відомий український актор театру та кіно Роман Ясіновський опинився в центрі публічного обговорення після того, як одна з пасажирок впізнала його за кермом таксі. Як інформує «Главком», про це йдеться у програмі «Сніданок з 1+1».

Дівчина на ім'я Тетяна поділилася своїм подивом у соцмережі Threads, написавши: «Шанс, що твоїм водієм в таксі буде актор Роман Ясіновський низький, але ніколи не дорівнює нулю. Сьогодні я трішки офігіла».

Такий розголос викликав неоднозначну реакцію та спровокував жваву дискусію про межі приватності публічних людей. Колеги актора та відомі блогери засудили вчинок дівчини, назвавши публікацію неетичною. Зокрема, акторка Олена Світлицька емоційно відреагувала у коментарях, зазначивши: «Яке ви право мали це постити? Цим дописом ви тільки показали свою не найкращу сторону. Це низько». Її підтримала і блогерка Аліна Шаманська, яка звинуватила авторку допису у нелюдяності, якщо фото було викладено без згоди самого артиста, адже Роман міг не хотіти афішувати цю частину свого життя.

Сам Роман Ясіновський до такої пильної уваги поставився по-філософськи. Актор розповів, що підробляти в таксі почав ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення через звичайну потребу в грошах. За його словами, державна робота в театрі не завжди закриває всі фінансові питання, а зйомки не є постійними та приносять не такі вже й великі заробітки. Зараз артист робить ремонт у власній квартирі на Софіївській Борщагівці, а також активно допомагає українській армії.

Коментуючи бурхливу реакцію колег та суспільства на допис пасажирки, Ясіновський запевнив, що не бачить у своїй роботі нічого ганебного. «Це життя. Я не можу це забороняти. Я ж вибрав цей шлях. Якщо буду забороняти, то значить соромлюсь цього шляху. А я свого життя не соромлюсь», – наголосив актор.

Роман зізнався, що розвезення пасажирів містом приносить йому чималу професійну користь, адже кожна поїздка – це можливість спостерігати за реальними людьми. Він зазначив, що в таксі трапляються абсолютно різні персонажі, і цей великий життєвий досвід згодом дуже допомагає на знімальних майданчиках та театральній сцені, збагачуючи його акторську скарбничку новими типажами.

Нагадаємо, народний артист Сергій Калантай знімався разом із Володимиром Зеленським у серіалі «Слуга народу», коли президент займався медійною діяльністю. Сергій Калантай розповів, якою була його робота на одному знімальному майданчику з Зеленським.

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