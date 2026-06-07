Кличко вперше за довгий час поділився подробицями особистого життя та розповів, чи має кохану

Уже декілька років поспіль мер Києва перебуває у статусі холостяка

Мер Києва Віталій Кличко вперше за тривалий час відверто розповів про особисте життя. За словами 54-річного політика, наразі його серце вільне. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі «Насправді Show».

Уже близько чотирьох років Кличко перебуває у статусі холостяка, однак за цей час суттєвих змін у його особистому житті так і не відбулося.

Мер столиці зізнався, що головною перешкодою для нових стосунків є постійна зайнятість. Через надзвичайно напружений графік йому часто не вистачає часу не лише на романтичні зустрічі, а й на спілкування з рідними та друзями.

«Є найбільша проблема – за роботою родини немає, друзів немає, часу немає, життя немає. Ключове запитання – це час, якого взагалі не вистачає», – поділився Кличко.

Політик зазначив, що його робота пов’язана з величезною кількістю відповідальності та щоденних викликів, які потребують постійного контролю. Саме тому особисті інтереси часто відходять на другий план.

Ба більше, Віталій Кличко зізнався, що іноді замислюється над тим, наскільки виправданим було рішення присвятити себе політичній кар’єрі. За його словами, він неодноразово ставив собі запитання, чи вартувала така діяльність тих жертв, на які довелося піти.

«Я сам собі ставлю це запитання дуже часто. Поки що чіткої відповіді не знайшов», – відверто зазначив очільник столиці.

Зазначимо, Віталій Кличко багато років перебував у шлюбі з Наталією Єгоровою й виховував трьох дітей. Впродовж тривалого часу подружжя жило у різних країнах: Наталія мешкала у Німеччині, тоді як Віталій після обрання мером Києва 2014 року зосередився на роботі в українській столиці. У серпні 2022 року Кличко публічно оголосив про розлучення, що стало наслідком стосунків на відстані.