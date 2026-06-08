Американський школяр знайшов скелет морського хижака віком 80 млн років (фото)

Хлопчик близько 30 годин працював над відновленням знайдених скам'янілостей

У США 12-річний школяр зробив неочікуване відкриття, коли випадково натрапив на скам’янілості віком 80 млн років. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Dailygalaxy.

Під час екологічної екскурсії на півночі Канзасу (США) Корбін Буллард знайшов стародавні кістки. Учень спочатку помітив у землі сім або вісім великих хребців, які виступали зі скелі. «Він сказав: «Ого». Тож ми подивилися вниз і знайшли, здається, сім або вісім великих хребців», – розповіла мати хлопчика Венді Буллард.

З'ясувалося, що скам’янілості належали тилозавру крейдяного періоду – великій морській рептилії, яка колись плавала в морях, що вкривали значну частину Північної Америки.

Відомо, що знайденим решткам близько 80 млн років, коли тилозаври плавали на території сучасного Канзасу, який раніше вкривала вода. «Практично вся центральна частина Америки колись була під водою», – пояснив юний експерт.

Скам'янілий череп тилозавра фото: KWCH

У цьому регіоні часто знаходять подібні рештки. Однак це відкриття стало особливим через те, що його знайшов учень під час екскурсії.

У Канзасі знайшли скам'янілості морського хижака віком 80 млн років фото: KWCH

Також встановлено розмір скам’янілостей, вони складаються з восьми частин і мають довжину близько 4,6 м.

Корбін Буллард досі працює над своєю знахідкою та очищає її. За його словами, він витратив на цю роботу щонайменше 30 годин. «Мені досі здається нереальним, що це сталося. Я дуже пишаюся Корбіном за те, що він довів справу до кінця й знайшов усі рештки», – сказала мати школяра.