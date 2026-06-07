Біженка розповіла про відмінності між будинками в Україні та Канаді

Замість міцної цегли чи бетону місцеві будівельники масово використовують полегшені каркасні конструкції

Українська Юлія розповіла про житло в Канаді, особливості місцевої забудови, архітектурні нюанси та специфіку планування тамтешніх кварталів. Як інформує «Главком», своїми спостереженнями вона поділилася в Instagram.

Блогерка влаштувала для своїх підписників віртуальну прогулянку типовими вулицями канадського провінційного містечка. Головним відкриттям для багатьох став матеріал, із якого зводять більшість приватних осель. Замість міцної цегли чи бетону місцеві будівельники масово використовують полегшені каркасні конструкції.

«Чим канадські будинки відрізняються від наших? Вони побудовані з фанери. І дуже близько один до одного. Часто парканів немає і завжди красивий газон. Навіть якщо будинок не дорогий. Хоча недорогих в Канаді теж немає. Навіть будинки з фанери можуть коштувати шалені гроші», – пояснила Юлія.

За словами Юлії, позаду житлових споруд зазвичай спроєктована окрема технічна вулиця або завулок. Саме там архітектори облаштовують в'їзди до автомобільних гаражів та виділяють спеціальні майданчики для встановлення контейнерів зі сміттям. Це дозволяє зберігати ідеальну чистоту та естетичний вигляд центральних фасадів, хоча загальна дорожнеча навіть найпростішого каркасного житла все одно шокує новоприбулих емігрантів.

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