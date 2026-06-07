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Біженка розповіла про відмінності між будинками в Україні та Канаді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окрім специфічних будівельних матеріалів, блогерку вразила щільність забудови – сусідні споруди розташовані впритул одна до одної
фото: скріншот із відео

Замість міцної цегли чи бетону місцеві будівельники масово використовують полегшені каркасні конструкції

Українська Юлія розповіла про житло в Канаді, особливості місцевої забудови, архітектурні нюанси та специфіку планування тамтешніх кварталів. Як інформує «Главком», своїми спостереженнями вона поділилася в Instagram.

Блогерка влаштувала для своїх підписників віртуальну прогулянку типовими вулицями канадського провінційного містечка. Головним відкриттям для багатьох став матеріал, із якого зводять більшість приватних осель. Замість міцної цегли чи бетону місцеві будівельники масово використовують полегшені каркасні конструкції.

«Чим канадські будинки відрізняються від наших? Вони побудовані з фанери. І дуже близько один до одного. Часто парканів немає і завжди красивий газон. Навіть якщо будинок не дорогий. Хоча недорогих в Канаді теж немає. Навіть будинки з фанери можуть коштувати шалені гроші», – пояснила Юлія.

За словами Юлії, позаду житлових споруд зазвичай спроєктована окрема технічна вулиця або завулок. Саме там архітектори облаштовують в'їзди до автомобільних гаражів та виділяють спеціальні майданчики для встановлення контейнерів зі сміттям. Це дозволяє зберігати ідеальну чистоту та естетичний вигляд центральних фасадів, хоча загальна дорожнеча навіть найпростішого каркасного житла все одно шокує новоприбулих емігрантів.

Раніше українка Анна, яка понад три роки мешкає в Ізраїлі, назвала головний недолік цієї країни. За словами дівчини, для неї це відсутність можливості придбати гарний одяг. Блогерка пояснила, що проблема полягає саме у якості тканин.

Нагадаємо, українка Валентина, яка навчається в Німеччині та розповідає про своє життя за кордоном, пояснила, чому Німеччина, на її думку, є ідеальною країною для життя. 

Також повідомлялося, що українка Альона, яка переїхала за кордон у 2021 році, розповіла, з якими складнощами зіштовхнулася у чужій країні та назвала переваги життя у Чехії. За словами українки, незнання мови стало головною проблемою на початку її життя у Чехії. 

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Теги: гроші житло вулиця будинок українка Канада

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