Мертва вода, нігті... Танатопрактик розповів, що чорні маги шукають у морзі

Олег Карпа визнає, що є люди, які готові навіть заплатити, аби «попрацювати» з покійником

Працівники моргів іноді зіштовхуються з проханнями від людей, які займаються магічними практиками. Олег Карпа, який шість років працює танатопрактиком та готує тіла померлих до прощання, розповів в інтерв’ю «Главкому», що саме чорні маги шукають у моргах.

Олег Карпа розповів, що до нього зверталися люди, які хотіли придбати «мертвої води» (вода, якою обмили тіло, – «Главком») та навіть нігтів покійника, що застосовується у магічних ритуалах.

За словами танатопрактика, таких ситуацій чимало: «Так, такі екземпляри бувають. Моє начальство зразу їх відфутболює». До того ж такі люди готові платити за те, щоб «попрацювати» з покійником. «В основному просяться працювати якраз біля покійних – щоб мати вільний доступ до тіл. То хитрі люди», – пояснив чоловік.

Олег Карпа також розповів про своє ставлення до чорного гумору. У своєму блозі в Instagram він навіть має підбірку дописів із ним. За словами танатопрактика, чорний гумор йому подобався й до початку роботи у морзі. «Він мені і раніше подобався, просто зараз він якось більше в мені розвинувся», – зазначив він.

До слова, Олег Карпа мешкає у Дрогобичі. Він працює не лише танатопрактиком, але й медбратом судово-медичної експертизи.

В інтерв'ю «Главкому» Олег Карпа розповів, які незвичні побажання від родичів померлих він чув за шість років роботи. Найчастіше Олега Карпу просять покласти до труни покійника алкоголь, проте є й інші речі. За його словами, зазвичай він враховує всі побажання людей, якщо вони є адекватними.

До слова, Олег Карпа встановив світовий рекорд, перевершивши досягнення легендарного Zombie Boy – найвідомішої постаті у світі бодіарту. На тілі українця – 230 татуювань у вигляді кісток, що відтворюють анатомію людського скелета.