Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Вільний український сокіл». Нардеп Тищенко описав своє життя після розлучення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За словами народного обранця, розірвання шлюбу не завадило йому зберегти родинне тепло та цивілізовані стосунки
фото: скріншот із відео

Політик розповів, як почувається у новому статусі, та як складаються його взаємини з колишніми обраницями

Народний депутат України Микола Тищенко вперше відверто поділився подробицями свого особистого життя після розлучення. У програмі «Насправді show» політик розповів, як почувається у новому статусі, та як складаються його взаємини з колишніми обраницями та дітьми, інформує «Главком».

«Я розлучений. В мене двоє найпрекрасніших синів. У мене гарні стосунки з усіма моїми ексдружинами. Я вважаю себе демократичною, сучасною людиною. І тому не можу сказати, це добре чи погано – бути одруженим чи розлученим», – зазначив Микола Тищенко.

Відповідаючи на запитання про те, чи вільне зараз його серце, нардеп відмовився говорити про нові романтичні захоплення, проте підібрав для свого теперішнього стану вельми красномовну метафору.

«Я не одружений. Вільний птах, скажімо. Сокіл. Вільний український сокіл», – резюмував політик.

Як відомо, Микола Тищенко є фігурантом кримінальної справи про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

До слова, позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно приєднався до нової депутатської групи, публічно розкритикував свій період перебування у провладній партії. За словами політика, час у складі «Слуги народу» став для нього не просто «втраченим часом», а фактично «втраченим життям».

Читайте також:

Теги: депутат політика Микола Тищенко розлучення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна відкриває двері до ЄС. Попереду – найважчий маршрут
Україна відкриває двері до ЄС. Попереду – найважчий маршрут
Вчора, 18:27
Республіканська партія Трампа: інакодумців виштовхують із Конгресу
Республіканська партія Трампа: інакодумців виштовхують із Конгресу
21 травня, 12:18
Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
24 травня, 14:32
Степан Кубів був народним депутатом кількох скликань Верховної Ради та входив до фракції «Європейська Солідарність»
Пішов із життя народний депутат Степан Кубів
18 травня, 10:34
Політикиня торік уже притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення мовного законодавства
На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову
26 травня, 15:19
Будівля Полтавської міської ради
Полтава запровадила мораторій на використання російськомовного продукту
1 червня, 13:10
Максим Лапатін нині відновлюється після полону
Давали дерев'яний телефон і казали «дзвонити». Військовий розповів про знущання у полоні РФ
31 травня, 21:15
Підполковник Олег Тягнибок та автомобіль, який постраждав після удару ворожого безпілотника
Тягнибок отримав контузію: дрон атакував його авто на Запоріжжі
Вчора, 00:35
Роберт Абела втретє став прем’єр-міністром
Прем’єр Мальти став першим за 45 років лідером лейбористів, який втретє склав присягу
1 червня, 18:07

Життя

Біженка розповіла про відмінності між будинками в Україні та Канаді
Біженка розповіла про відмінності між будинками в Україні та Канаді
«Вільний український сокіл». Нардеп Тищенко описав своє життя після розлучення
«Вільний український сокіл». Нардеп Тищенко описав своє життя після розлучення
Кличко вперше за довгий час поділився подробицями особистого життя та розповів, чи має кохану
Кличко вперше за довгий час поділився подробицями особистого життя та розповів, чи має кохану
Донька Георгія Гонгадзе вийшла заміж за американця: перші фото
Донька Георгія Гонгадзе вийшла заміж за американця: перші фото
«Треба навчитися із цим жити». Українка назвала головний мінус життя в Ізраїлі
«Треба навчитися із цим жити». Українка назвала головний мінус життя в Ізраїлі
Найстарша мешканка Львова відзначила 109-річчя: історія зв’язкової УПА, яка пережила Голодомор
Найстарша мешканка Львова відзначила 109-річчя: історія зв’язкової УПА, яка пережила Голодомор

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua