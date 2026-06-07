«Вільний український сокіл». Нардеп Тищенко описав своє життя після розлучення

За словами народного обранця, розірвання шлюбу не завадило йому зберегти родинне тепло та цивілізовані стосунки

Політик розповів, як почувається у новому статусі, та як складаються його взаємини з колишніми обраницями

Народний депутат України Микола Тищенко вперше відверто поділився подробицями свого особистого життя після розлучення. У програмі «Насправді show» політик розповів, як почувається у новому статусі, та як складаються його взаємини з колишніми обраницями та дітьми, інформує «Главком».

«Я розлучений. В мене двоє найпрекрасніших синів. У мене гарні стосунки з усіма моїми ексдружинами. Я вважаю себе демократичною, сучасною людиною. І тому не можу сказати, це добре чи погано – бути одруженим чи розлученим», – зазначив Микола Тищенко.

Відповідаючи на запитання про те, чи вільне зараз його серце, нардеп відмовився говорити про нові романтичні захоплення, проте підібрав для свого теперішнього стану вельми красномовну метафору.

«Я не одружений. Вільний птах, скажімо. Сокіл. Вільний український сокіл», – резюмував політик.

Як відомо, Микола Тищенко є фігурантом кримінальної справи про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

До слова, позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно приєднався до нової депутатської групи, публічно розкритикував свій період перебування у провладній партії. За словами політика, час у складі «Слуги народу» став для нього не просто «втраченим часом», а фактично «втраченим життям».