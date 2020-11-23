Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)

На кардинальное преображение американцу понадобилось два года

Американец Стивен Ринго (Stephen Ringo) из штата Теннесси к своим 38 годам весил 186 килограмм, а все потому, что не мог представить своей жизни без фастфуда. Каждый день он обедал двумя бигмаками, 20 куриными наггетсами, тремя порциями картофеля фри и запивал все это несколькими большими стаканами колы. Такой рацион привел к неминуемым проблемам с весом и здоровьем.

Мужчина рассказывает, что частенько заказывал себе несколько пицц и съедал их в одиночку. А еще специально приезжал в «Макдональдс» на машине, чтобы сотрудники думали, что он заказывает еду на всю семью, а не только себе одному.

В 2012 году Стивен поехал с женой на прогулку в Нью-Йорк и там осознал, как сильно лишний вес мешает ему жить: «Я не мог нормально пройти даже короткое расстояние, меня мучила одышка, и я все время присаживался на скамейки, чтобы отдохнуть». К тому времени объем талии американца достиг 150 сантиметров, и он уже не справлялся даже с таким элементарным действием, как надеть носки.

В 2016 году не выдержала жена. «Она сказала, что больше не может заниматься со мной сексом и ушла. Я впал в депрессию», — рассказал Стивен изданию Daily Mail. Но именно трагедия в личной жизни сподвигла инженера-программиста начать худеть.

Вместо фастфуда мужчина начал есть овощи, фрукты, нежирное мясо. Он придумал собственную систему питания, по которой питался только с 17.00 до 21.00. И потихоньку начал заниматься спортом. Стивен признается. что менять многолетние привычки было невероятно сложно, но мысль о том, что он должен вернуть любимую заставляла его не сдаваться.

На кардинальное преображение американцу понадобилось два года, за это время он похудел на впечатляющие 100 кг и вернул не только подтянутую фигуру, но и уверенность в себе.

«Иногда такая простая вещь, как возможность надеть носки, имеет огромное значение. Потеря веса целиком изменила мою жизнь», — говорит похудевший Стивен. Правда жена к нему так и не вернулась, но мужчина уверен, что с новой фигурой сможет найти свое счастье. Особенно после того, как сделает операцию по удалению лишней кожи, которой осталось очень много.

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