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    Жизнь

    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)

    • Розсилка
    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)

    На кардинальное преображение американцу понадобилось два года

    Американец Стивен Ринго (Stephen Ringo) из штата Теннесси к своим 38 годам весил 186 килограмм, а все потому, что не мог представить своей жизни без фастфуда. Каждый день он обедал двумя бигмаками, 20 куриными наггетсами, тремя порциями картофеля фри и запивал все это несколькими большими стаканами колы. Такой рацион привел к неминуемым проблемам с весом и здоровьем.

    Мужчина рассказывает, что частенько заказывал себе несколько пицц и съедал их в одиночку. А еще специально приезжал в «Макдональдс» на машине, чтобы сотрудники думали, что он заказывает еду на всю семью, а не только себе одному.

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    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)
    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)
    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)
    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)
    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)
    Программист похудел на 100 кг ради жены, но она все равно его бросила (фото)

    В 2012 году Стивен поехал с женой на прогулку в Нью-Йорк и там осознал, как сильно лишний вес мешает ему жить: «Я не мог нормально пройти даже короткое расстояние, меня мучила одышка, и я все время присаживался на скамейки, чтобы отдохнуть». К тому времени объем талии американца достиг 150 сантиметров, и он уже не справлялся даже с таким элементарным действием, как надеть носки.

    В 2016 году не выдержала жена. «Она сказала, что больше не может заниматься со мной сексом и ушла. Я впал в депрессию», — рассказал Стивен изданию Daily Mail. Но именно трагедия в личной жизни сподвигла инженера-программиста начать худеть.

    Вместо фастфуда мужчина начал есть овощи, фрукты, нежирное мясо. Он придумал собственную систему питания, по которой питался только с 17.00 до 21.00. И потихоньку начал заниматься спортом. Стивен признается. что менять многолетние привычки было невероятно сложно, но мысль о том, что он должен вернуть любимую заставляла его не сдаваться.

    На кардинальное преображение американцу понадобилось два года, за это время он похудел на впечатляющие 100 кг и вернул не только подтянутую фигуру, но и уверенность в себе.

    «Иногда такая простая вещь, как возможность надеть носки, имеет огромное значение. Потеря веса целиком изменила мою жизнь», — говорит похудевший Стивен. Правда жена к нему так и не вернулась, но мужчина уверен, что с новой фигурой сможет найти свое счастье. Особенно после того, как сделает операцию по удалению лишней кожи, которой осталось очень много.

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    Теги: здоровое питание диета овощи фрукты мясо
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