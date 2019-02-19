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    Жизнь

    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе

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    Королева Испании Летиция - Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Королева Испании Летиция

    Супруга Филиппа VI подобрала стильный, элегантный и очень сдержанный наряд

    46-летняя королева Испании Летиция, пожалуй, одна из самых стильных монарших особ - практически каждый ее новый образ абсолютно безупречен. Вчера она снова вышла в свет - вместе со своим супругом королем Филиппом VI она приняла участие в торжественной церемонии Bellas Artes Golden Medal Awards, которая прошла во дворце Мерседа в испанском городе Кордоба.

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    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе
    Просто и со вкусом: королева Испании Летиция на торжественном вечере в Кордобе

    Для такого события Летиция подобрала стильный, элегантный и очень сдержанный  наряд. Она была одета в черно-белый костюм из юбки и блузки и красные замшевые классические туфли на высоком каблуке. Серьги с драгоценными камнями гармонично вписались в ее благородный образ, добавив ему роскоши и сделав его изысканнее.

    К слову, не так давно супруги вернулись из Марокко, куда она летали с официальным визитом. Там они стали почетными гостями торжественного приема у короля Мохаммеда VI и приняли участие в других запланированных официальных мероприятиях.

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