Против всех правил: Меган Маркл и принц Гарри после рождения ребенка переедут в Калифорнию



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Пара сейчас присматривает дом в Лос-Анджелесе

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл скоро станут родителями. Идет уже 41-я неделя, как девушка беременна. Между тем стало известно, что в Англии после родов Меган Маркл оставаться не планирует. В планах у звезды вместе с мужем и новорожденным перебраться в Калифорнию. Об этом рассказал близкий друг бывшей звезды Голливуда, сообщает The Sun.

Собеседник сообщил, что Меган Маркл так и не смогла привыкнуть к жизни на Туманном Альбионе. Ей не нравится также традиции, которые заведены в королевской семье. Актрисе роднее Калифорния, где она провела много лет своей жизни и где она будет чувствовать себя намного комфортнее, чем в Европе.

Сейчас Меган Маркл при помощи своих помощников ищет дом в Лос-Анджелесе. Кстати, поговаривают, что еще одной причиной того, что Маркл хочет «собрать вещички» называется тот факт, что ей не нравится присутствие и каждодневное внимание к ее персоне своей матери Дории Редлан. В Америке, как говорит Маркл, к ней не будет приковано такое внимание прессы, как сейчас. Звезда хочет растить ребенка в спокойной обстановке.

Интересно, что в апреле прошла информация, что герцогиня Сассекская вместе с мужем планирует жить в Африке. Там якобы она хотела заняться благотворительностью.