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    Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)

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    Телеведущий Игорь Кондратюк - Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)
    Телеведущий Игорь Кондратюк
    instagram.com/kondratiuk_official/

    А я еще вчера радовался, что припарковал авто в тени, - написал Игорь Кондратюк

    Телеведущий Игорь Кондратюк проводит отпуск в США. Успешный продюсер опубликовал в инстаграме фото, где показал, какой беды его автомобилю наделала непогода. Из-за шторма дерево упало прямо на транспортное средство.

    «В Темпе, штат Аризона, вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный. Я такого еще не видел. Возле отеля, где мы живем, этот шторм вызвал только один инцидент – дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. Но и застрахован он хорошо. А я еще вчера радовался, что припарковал авто в тени», - написал Игорь Кондратюк.

    instagram.com/kondratiuk_official/
    instagram.com/kondratiuk_official/

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости журналист шоу-бизнес телеведущий отпуск
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    Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)