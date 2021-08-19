Бывший участник Quest Pistols женился на популярной российской актрисе (фото)

Музыкант признался, что «глупо» сделал предложение

Участник группы «Агонь» и экс-солиста Quest Pistols Антон Савлепов женился на российской актрисе Ирине Горбачевой вышла замуж за. Об этом звезда сериала «Чики» сообщила в интервью журналистке Ирине Шихман, опубликованном на YouYube-канале «А поговорить?»

Ведущая поинтересовалась, есть ли на руке у артистки обручальное кольцо. Та заявила, что у нее недавно была свадьба.

Музыкант признался, что «глупо» сделал предложение Горбачевой: «Позвонил по телефону и сказал: "Ну, когда вернешься в Киев, можем пожениться". Она ответила: "Ты что, предложение делаешь?". Я: "Я что, предложение сейчас делаю?"»

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».