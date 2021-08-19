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    Бывший участник Quest Pistols женился на популярной российской актрисе (фото)

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    Участник группы &laquo;Агонь&raquo; и экс-солиста Quest Pistols Антон Савлепов - Бывший участник Quest Pistols женился на популярной российской актрисе (фото)
    Участник группы «Агонь» и экс-солиста Quest Pistols Антон Савлепов

    Музыкант признался, что «глупо» сделал предложение

    Участник группы «Агонь» и экс-солиста Quest Pistols Антон Савлепов женился на российской актрисе Ирине Горбачевой вышла замуж за. Об этом звезда сериала «Чики» сообщила в интервью журналистке Ирине Шихман, опубликованном на YouYube-канале «А поговорить?»

    Ведущая поинтересовалась, есть ли на руке у артистки обручальное кольцо. Та заявила, что у нее недавно была свадьба.

    Музыкант признался, что «глупо» сделал предложение Горбачевой: «Позвонил по телефону и сказал: "Ну, когда вернешься в Киев, можем пожениться". Она ответила: "Ты что, предложение делаешь?". Я: "Я что, предложение сейчас делаю?"»

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    Бывший участник Quest Pistols женился на популярной российской актрисе (фото)
    Бывший участник Quest Pistols женился на популярной российской актрисе (фото)
    Бывший участник Quest Pistols женился на популярной российской актрисе (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бывший участник Quest Pistols женился на популярной российской актрисе (фото)