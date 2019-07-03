Расточительная герцогиня: Меган Маркл выбросила новый ковер



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Принц Гарри и Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили. Предмет интерьера испортил один из щенков пары, забравшись на него грязными лапами, сообщает британские издание Express.

Работник химчистки попытался избавиться от грязи, но сильный пятновыводитель лишь усугубил дело, повредив тонкий материал. В результате ковер пришлось заменить на другой. Но эти непредвиденные затраты ни капли не расстроили хозяев Фрогмора.

Служащий химчистки был подавлен случившимся, так как не ожидал, что средство, которое он использовал, испортит ковер. «Была повреждена лишь небольшая часть ковра, но его пришлось заменить», – рассказал источник