Растративший состояние Джонни Депп пытается продать дом, в котором живет его сестра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джонни Депп

Как только дом будет продан, 62-летней родственнице актера придется оставить семейное гнездо

Родные Джонни Деппа, растратившего практически все свое немалое состояние, могут оказаться на улице. Как стало известно журналистам, актер отчаянно пытается продать принадлежащую ему ферму, на которой проживает его родная старшая сестра Дебби и ее муж Ричард. Об этом пишет издание Radar Online.

Небольшое поместье в Лексингтоне, штат Кентукки, Депп поначалу решил пустить с молотка как минимум за 2,9 миллиона долларов, но покупателей, готовых выложить подобную сумму, не нашлось. Теперь звезда «Пиратов Карибского моря» надеется продать ферму за 1,6 миллиона долларов.

Сообщается, что сестра с супругом жили на ферме с разрешения актера. Как только дом будет продан, 62-летней родственнице Деппа придется оставить семейное гнездо.

Западные СМИ также утверждают, что актер не приезжает в Кентукки после ссоры с сестрой после того, как увез больную мать из штата, несмотря на возражения Дебби, которая заверяла, что сможет обеспечить больной необходимый уход. После этого брат и сестра не разговаривали друг с другом целый год.