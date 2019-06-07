Развод или крупный штраф: Брэд Питт поставил ультиматум Анджелине Джоли



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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Согласно судебному решению, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день

Бракоразводный процесс 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта продолжается вот уже почти три года, и бывшие супруги все никак не могут прийти к компромиссу. Но эта бесконечная судебная тяжба настолько надоела актеру, что он решил, что с него хватит, пора все это прекращать.

Как пишут западные СМИ, Питт обратился к своим адвокатам с тем, чтобы они попросили судью назначить Анджелине крайний срок для подписания всех документов. А если она не сделает этого до назначенного времени, то ей придется заплатить крупный штраф (о какой конкретно сумме идет речь, не уточняется).

«Брэд был очень терпелив на протяжении всего процесса. Но теперь с него хватит, он дошел до предела. Он устал от того, что Анджелина постоянно откладывает бракоразводный процесс, который является для него очень болезненным. Ему кажется, что для Анджелины это стало своего рода игрой», – поделился источник.

Напомним, что Питт и Джоли долгое время не могли урегулировать вопрос относительно опеки над их шестью детьми, 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьен, но в конечном итоге к консенсусу они пришли.