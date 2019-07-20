Редкий кадр: Камалия показала фото с отцом



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Камалия instagram.com/kamaliyaofficial/

Артистка трогательно поздравила папу с юбилеем

Украинская певица Камалия на странице в Инстаграме опубликовала редкое фото с отцом. Звезда трогательно поздравила его с днем рождения. Отцу артистки исполнилось 65 лет.

«С Днем рождения, папа! Здоровья тебе крепкого, долгих лет жизни и радости! Люблю», - чувственно подписала фотографию певица.

Поклонники Камалии также присоединились к поздравлениям и отметили, что исполнительница очень похожа на своего отца.

«Какие красивые», «Вы очень похожи», - писали пользователи звезды.