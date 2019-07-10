Рэпер Lil Xan признался, что был в отношениях с актрисой, будучи несовершеннолетним



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Lil Xan

Молодой муызкант совершил неожиданное признание

Молодой американский рэпер Lil Xan за карьеру успел не только попасть в чарт Billboard Hot 100, но и закрутить интрижку с актрисой из фильмов для взрослых Райли Рид. Позже ее обвиняли в связи с несовершеннолетними, в частности с Lil Xan. Их первые совместные фото в СМИ появились летом 2018 года, но никаких подтверждений и комментариев обе стороны не давали. В интервью Super Lil Xan впервые признался, что любит Райли Рид и даже написал ей песню в ночь перед концертом.

«Актриса Райли Рид? Она очень крутая. Мы много раз вместе тусовались, – рассказал Super исполнитель. – Так что привет, Райли, люблю тебя, детка. Раньше мы общались почаще. Если вы понимаете, о чем я», - признлася рєпер