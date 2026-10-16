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Бізнес закликав Кабмін не ухвалювати нові правила бронювання в нинішній редакції

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Бізнес закликав Кабмін не ухвалювати нові правила бронювання в нинішній редакції

Українська Рада Бізнесу вимагає доопрацювати проєкт змін до правил бронювання

Українська Рада Бізнесу закликала уряд не погоджувати проєкт постанови про зміну правил бронювання військовозобов’язаних у нинішній редакції. Представники бізнес-спільноти вважають, що запропоновані Міністерством економіки зміни можуть ускладнити роботу підприємств, послабити критичну інфраструктуру та призвести до скорочення виробництва. Про це йдеться у зверненні Української Ради Бізнесу, яка об’єднує 132 бізнес-асоціації України.

Проєкт постанови передбачає перегляд чинного механізму бронювання, зокрема скорочення лімітів для окремих категорій підприємств, зміну методики розрахунку кількості працівників, яких можна забронювати, а також створення Координаційного центру при Кабінеті Міністрів України.

Головною проблемою бізнес-спільнота вважає створення Координаційного центру при уряді. Його рекомендації впливатимуть на визначення статусу критично важливих підприємств, встановлення лімітів бронювання понад 50% та перегляд раніше наданого статусу.

Представники бізнесу вважають, що без чітких критеріїв ухвалення рішень, визначених строків і можливості оскарження це може створити додаткові адміністративні бар’єри, правову невизначеність для підприємств та значні корупційні ризики.

Створення такого Координаційного центру не є доцільним взагалі, у випадку його створення – його функціонал необхідно зменшити до консультаційно-дорадчого органу.

Ще одна проблема у новій постанові - скорочення лімітів бронювання. Згідно з проєктом, для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики пропонується встановити ліміт до 85%, а для підприємств тепло- і водопостачання, водовідведення та управління відходами – до 60%.

В Українській Раді Бізнесу попереджають, що такі обмеження можуть вплинути на виконання державних оборонних замовлень, виробництво, ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури, а також безперервне надання життєво необхідних послуг населенню.

Українська Рада Бізнесу закликала Міністерство економіки відкликати проєкт постанови з процедури погодження та повернути його на доопрацювання із залученням представників бізнес-спільноти й галузевих асоціацій.

Також організація закликає Кабінет Міністрів не ухвалювати документ у запропонованій редакції, провести аналіз його економічних, бюджетних і виробничих наслідків та організувати повноцінні консультації з бізнесом.

Натомість в УРБ пропонують запроваджувати адресні перевірки для виявлення фіктивного працевлаштування та маніпуляцій із чисельністю персоналу, не створюючи непропорційних обмежень для добросовісних підприємств.

В Українській Раді Бізнесу наголошують, що вдосконалення системи бронювання має враховувати як мобілізаційні потреби держави, так і здатність підприємств забезпечувати обороноздатність, енергетичну безпеку, зайнятість і податкові надходження.

Теги: Кабмін бізнес бронювання від мобілізації

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