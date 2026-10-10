Українець купив будинок за ціною нового iPhone

За суму, співставну з вартістю дорогого смартфона, покупець отримав стару хату, господарську споруду, 23 сотки землі та вихід до річки

За $1500 чоловік отримав стару хату, 23 сотки землі та річку в кінці городу

Українець придбав старий будинок із господарською спорудою та приблизно 23 сотками землі всього за $1500, однак оселя й територія потребують серйозного відновлення. Головним бонусом покупки стала річка просто наприкінці городу, а на ділянці новий власник планує вирощувати ягоди та поступово облаштовувати житло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео блогера.

Низька ціна має цілком зрозуміле пояснення, будинок перебуває далеко не в ідеальному стані та потребує серйозного відновлення.

Новий власник провів невеликий «румтур» старою сільською хатою. За його словами, він купив будинок своїх предків, тому ця нерухомість має для нього не лише практичне, а й певне особисте значення.

Стан оселі чоловік оцінює реалістично – роботи попереду багато. Всередині залишилися старі меблі, речі попередніх мешканців та різний мотлох. Частину цього доведеться вивезти, а приміщення – поступово ремонтувати. На стінах досі можна побачити старі фотографії. Як розповів власник, збереглося навіть фото його прадіда.

За словами чоловіка, він не планує робити все одразу. Будинок хоче відновлювати поступово, перетворивши це на довгостроковий проєкт «для душі».

Разом із житловим будинком чоловік отримав ще одне приміщення. У майбутньому його можна використовувати як склад, господарську споруду або навіть невелику майстерню.

Однак спершу доведеться розібратися з тим, що залишилося від попередніх власників, та привести територію до ладу. Подвір'я й частина земельної ділянки заросли, тому господар уже готується працювати пилкою та сокирою, прибирати чагарники й поступово звільняти простір.

Сам чоловік не приховує, що одним із найцінніших активів для нього стала саме земля. Разом із хатою він отримав близько 23 соток, які планує використовувати не лише для відпочинку. На ділянці власник хоче вирощувати ягоди, для покупця це було принципово важливо. Однак, найбільший сюрприз розташований просто за городом.

На відео чоловік показав, що його земельна ділянка виходить до річки. Саме це він називає одним із головних бонусів покупки. Після розчищення території тут можна облаштувати місце для відпочинку, а саму землю використовувати для вирощування ягід та інших культур.

Таким чином, за суму, співставну з вартістю дорогого смартфона, покупець отримав стару хату, господарську споруду, 23 сотки землі та вихід до річки. Водночас перетворення цього місця на повноцінне житло вимагатиме від нього значно більше часу, сил і грошей, ніж сама покупка.

Історія викликала реакцію користувачів соцмереж. Частині коментаторів особливо сподобалася ідея не будувати все з нуля, а поступово відновлювати стару сільську оселю. Одна з користувачок на ім'я Юлія розповіла, що має схожий досвід. Її родина також придбала стару хату в інших людей і тепер поступово приводить її до ладу.

«Яке це щастя – мати можливість відбудувати хату своїх пращурів. Ми придбали хату в чужих людей, але і їм вдячні за те, що вони нам залишили. Потрохи наводимо там порядок. Нехай вам щастить!», – написала вона.

Нагадаємо, дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах. Знайомі радили подружжю зруйнувати будинок . Однак вони змогли зробити з нього комфортне житло, в якому зберегли дух регіону.

Також Анна Цешковська продала міську квартиру та купила хату в селі Кінецьпіль на Миколаївщині. Жінка облаштувалася на новому місці та навіть зорганізувала ягідний бізнес, однак моментами шкодує про переїзд.