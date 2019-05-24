Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона



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Рита Ора

Помощница певицы допустила оплошность

На прошлой неделе Рита Ора (28) прилетела в Канны на мероприятие Magnum. Выглядела певица очень круто: белое платье с высоким разрезом, туфли-лодочки с перьями и бриллиантовое колье. Правда не то, которое Рита собиралась надеть изначально.

Оказалось, что девушка, которую специально наняли для присмотра за украшениями (общей стоимостью в 4 миллиона долларов) забыла ручную кладь с драгоценностями в частном самолете Риты. Помощница Оры вспомнила об этом, только когда самолет взлетел в обратном направлении.

Украшения наверняка нашли, и сейчас они находятся в целости и сохранности, но настроение Оры было испорчено. Уверены, помощница Риты осталась без работы.