  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона

    • Розсилка
    Рита Ора - Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора

    Помощница певицы допустила оплошность

    На прошлой неделе Рита Ора (28) прилетела в Канны на мероприятие Magnum. Выглядела певица очень круто: белое платье с высоким разрезом, туфли-лодочки с перьями и бриллиантовое колье. Правда не то, которое Рита собиралась надеть изначально.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона
    Рита Ора потеряла украшения на $4 миллиона

    Оказалось, что девушка, которую специально наняли для присмотра за украшениями (общей стоимостью в 4 миллиона долларов) забыла ручную кладь с драгоценностями в частном самолете Риты. Помощница Оры вспомнила об этом, только когда самолет взлетел в обратном направлении.

    Украшения наверняка нашли, и сейчас они находятся в целости и сохранности, но настроение Оры было испорчено. Уверены, помощница Риты осталась без работы.

     Читайте также: Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ