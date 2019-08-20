Робот София получила главную роль в короткометражном фильме



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Робот София instagram.com/realsophiarobot/

Самый знаменитый андроид в мире покоряет кинематограф

Женщина-робот, известная под именем София, исполнит главную роль в короткометражном фильме SophiaWorld («Мир Софии»). Об этом сообщается в Твиттере андроида.

Напарницей Софии по съемкам выступит актриса Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого запада»). В издании Hypebeast предполагают, что создатели ленты вдохновляются популярным фантастическим сериалом от HBO «Мир Дикого запада», действие которого происходит в футуристическом будущем.

Премьера короткометражного фильма состоится 4 сентября на сайте Futurism.