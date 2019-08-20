Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
Робот София
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Женщина-робот, известная под именем София, исполнит главную роль в короткометражном фильме SophiaWorld («Мир Софии»). Об этом сообщается в Твиттере андроида.
Напарницей Софии по съемкам выступит актриса Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого запада»). В издании Hypebeast предполагают, что создатели ленты вдохновляются популярным фантастическим сериалом от HBO «Мир Дикого запада», действие которого происходит в футуристическом будущем.
The maze continues...@futurism #SophiaWorld pic.twitter.com/SKOI2XlGs8— Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) August 7, 2019
Премьера короткометражного фильма состоится 4 сентября на сайте Futurism.