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    Жизнь

    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме

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    <p>Робот София</p> <p>instagram.com/realsophiarobot/</p> - Робот София получила главную роль в короткометражном фильме

    Робот София

    instagram.com/realsophiarobot/

    Самый знаменитый андроид в мире покоряет кинематограф

    Женщина-робот, известная под именем София, исполнит главную роль в короткометражном фильме SophiaWorld («Мир Софии»). Об этом сообщается в Твиттере андроида.

    Напарницей Софии по съемкам выступит актриса Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого запада»). В издании Hypebeast предполагают, что создатели ленты вдохновляются популярным фантастическим сериалом от HBO «Мир Дикого запада», действие которого происходит в футуристическом будущем.

    Премьера короткометражного фильма состоится 4 сентября на сайте Futurism.

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    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    Робот София получила главную роль в короткометражном фильме
    instagram.com/realsophiarobot/

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    Камалия актриса Twitter
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