Роды Меган Маркл запаздывают на четыре дня



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Королевские эксперты уверены, что принц Гарри и его супруга не будут скрывать рождение первенца

О беременности Меган Маркл стало известно в середине октября прошлого года, когда Кенсингтонский дворец сделал об этом официальное заявление. Предполагалось, что жена принца Гарри родит первенца в марте, апреле или самом начале мая, однако радостное известие запаздывает.

Сейчас многие поклонники подозревают, что малыш уже появился на свет, а родители, как и обещали, держат в тайне пополнение в семье. Между тем, королевские обозреватели уверены, что роды Маркл просто еще не начались.

Как сообщила 2 мая Кэти Николл, ранее выпустившая книгу «Кейт и Меган: Война принцесс», дата родов герцогини Сассекской прошла еще два дня назад. В Twitter ее поправил другой эксперт по королевской семье Крис Шип, отметивший, что правнуку Елизаветы II должно было исполниться уже четыре дня. Таким образом, сегодня пошли уже пятые «лишние» сутки беременности Маркл.



