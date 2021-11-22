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    Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов

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    Певица MamaRika - Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов
    Певица MamaRika
    instagram.com/mamarika_official/

    Певица рассказала о сексе с мужем

    Популярная украинская певицам MamaRika и ее супруг, комик Сергей Середа в программе «Светская жизнь» откровенно рассказали о сексе после рождения сына Давида.

    «Сегодня мы бросали монетку - будет секс или интервью», – пошутил Сергей Середа.

    «На самом деле он существует. Не очень часто, зато какой», – с улыбкой ответила звезда.

    Напомним, 2 августа звезда родила первенца. Беременность у нее проходила с осложнениями, поэтому врачи запретили супругам вести интимную жизнь.

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    Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов
    Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов
    Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов
    Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов
    instagram.com/mamarika_official/

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица

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    Теги: знаменитости дети певица шоу-бизнес
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    Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов