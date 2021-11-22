Певица MamaRika откровенно рассказала об интимной жизни после родов

Певица рассказала о сексе с мужем

Популярная украинская певицам MamaRika и ее супруг, комик Сергей Середа в программе «Светская жизнь» откровенно рассказали о сексе после рождения сына Давида.

«Сегодня мы бросали монетку - будет секс или интервью», – пошутил Сергей Середа.

«На самом деле он существует. Не очень часто, зато какой», – с улыбкой ответила звезда.

Напомним, 2 августа звезда родила первенца. Беременность у нее проходила с осложнениями, поэтому врачи запретили супругам вести интимную жизнь.

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица

.