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    Жизнь

    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер

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    Миллиардерша Кайли Дженнер - Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Миллиардерша Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Раскрыты подробности роскошной жизни бывшей самой молодой миллиардерши в мире

    Представительница клана Кардашьян-Дженнер - 22-летняя Кайли - которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, потратила более $100 миллионов долларов за последний год на недвижимость и частные самолеты. Подробности ее роскошной жизни раскрыли в Page Six.

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    Кайли Дженнер у своего дома

    По информации издания, перед началом пандемии коронавируса, ко дню рождения своей дочери Сторми 22-летняя миллионерша приобрела частный самолет Global Express Jet стоимостью от $50 до $70 миллионов. Воздушное судно было обустроено аттракционами и надувными замками в тематику праздника — по мотивам мультфильма «Холодное сердце».

    Кроме того, за $36,5 миллиона Дженнер купила поместье в Холмби-Хиллз, Калифорния, а также участок земли рядом со своим домом в Хидден-Хилс за $15 миллионов. На нем знаменитость планирует возвести еще один дом, дизайном которого займется известный архитектор Ричард Ландри.

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    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Роскошная жизнь самой молодой миллиардерши. Как живет и сколько тратит Кайли Дженнер
    Дом Кайли Дженнер

    Женщина также заплатила $3,25 миллиона за землю в эксклюзивном клубе Мэдисон в Палм-Спрингс рядом с пустующим участком своей матери Крис Дженнер и наняла еще одного модного архитектора, чтобы построить там дом с нуля.

    Помимо этого, известно, что Кайли Дженнер любит делать дорогие подарки друзьям и родственникам. Например, своей матери она подарила украшенную бриллиантами сумку Hermes Birkin.

    В общей сложности, по оценкам издания, за год бывшая миллиардерша потратила $130 миллионов.

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