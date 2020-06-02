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    Жизнь

    Скучающий в самоизоляции Киркоров начал петь о простате (видео)

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    Известный российский певец Филипп Киркоров - Скучающий в самоизоляции Киркоров начал петь о простате (видео)
    Известный российский певец Филипп Киркоров

    Певец пожелал, чтобы Николай Басков исполнил роль ануса

    Известный российский певец Филипп Киркоров в недавнем выпуске передачи #вмаскешоу высмеял популярную на российском телевидении передачу Елены Малышевой «Жить здорово!» и изобразил стоящий член. Отрывок опубликован в Инстаграме певца. 

    Певец также высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал музыканта Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом» и пожелал, чтобы Николай Басков исполнил роль ануса. В конце ролика Киркоров изобразил простату и спел песню, в которой призвал себя помассировать.

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    Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

    Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы обязал популярного российского певца Филиппа Киркорова выплатить более 2,2 млн руб. предпринимателю, ремонтировавшему его дом в Одинцовском районе Подмосковья. Тем не менее, это не помешало певцу сделать дорогой ремонт и купить кровать за миллион

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