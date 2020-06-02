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    Шоу-биз

    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части

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    Американская актриса Риз Уизерспун в фильме &laquo;Блондинка в законе&raquo; - Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части
    Американская актриса Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

    Слухи о том, что у «Блондинки в законе» будет продолжение, появились еще в 2018 году

    Отличные новости для поклонников Риз Уизерспун и фильма «Блондинка в законе». Продолжению истории быть! Недавно актриса объявила в своем Инстаграм-аккаунте, что приступила к работе над третьей частью картины. А это значит, что совсем скоро мы снова увидим ее в роли гламурного юриста Эль Вудс.

    Слухи о том, что у «Блондинки в законе» будет продолжение, появились еще в 2018 году. Предполагалось, что картину снимут за год, и уже в начале 2020 года она выйдет на экраны. Но киностудия MGM долго не могла выбрать подходящих сценаристов, а потому съемки перенесли на неопределенный срок.

    Теперь же известно, что над сценарием работает коллега Уизерспун по фильму «Излом времени» Минди Калинг, а помогать ей будет Дэн Гурр («Парки и зоны отдыха» и «Бруклин 9−9»).

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    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части
    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части
    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части
    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части
    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части
    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части
    Риз Уизерспун снимется в продолжении «Блондинки в законе»: что известно о третьей части

    Продюсерами картины выступят Марк Э. Платт и Рик Кидни, которые также продюсировали и предыдущие две части «Блондинки в законе». А еще к работе над фильмом присоединилась продакшн-компания Уизерспун Hello Sunshine, которая принимала участие во всех проектах актрисы за последние пару лет, включая сериалы «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу».

    Что касается героев, то сама Риз рассказала следующее: ждите животных и старых персонажей. В фильме точно снимется Дженнифер Кулидж, которая играла верную подругу Эль Вудс — Полет. И, вероятно, мы вновь увидим четвероногого друга главной героини.

    Также в одном из интервью Уизерспун пообещала, что в фильме будет «много шуток, много моды, много феминистских идей». Как раз то, чего мы и ждем от яркой комедии с одной из главных актрис Голливуда.

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