Российский актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валентин Гафт

Медики борются за жизнь известного актера

Звезда советского кино, российский актер Валентин Гафт госпитализирован в одну из больниц Москвы с инсультом. Состояние здоровья 83-летнего актера вызывало у медиков серьезные опасения. Впрочем, сейчас кинозвезду перевели из реанимации в отделение неврологии.

В кино Гафт впервые снялся в 1956 году. Тогда ему досталась роль в фильме «Убийство на улице Данте». После этого он сыграл в огромном количестве кинокартин. Популярность принесли роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Гараж», «Чародеи» и «Мастер и Маргарита».

В сентябре 2015 года с участием Гафта на российском телевидении вышел пропагандистский документальный фильм «Черный список Порошенко». В интервью украинскому СМИ актер заявил, что Крым был отдан Украине несправедливо, по мнению Гафта это российская территория. Как деятель культуры, угрожающий национальной безопасности Украины включен в базу «Миротворца».

Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини