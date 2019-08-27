Российский священник рассказал, что Дарвин в разговоре с ним раскаялся в своей теории эволюции (видео)



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По словам протоиерея, он беседовал с Дарвином в Вестминстерском аббатстве

Член союза писателей России, духовник московского Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров в эфире российского телеканала «Спас» рассказал о беседе с усопшим Чарльзом Дарвином. По словам священника, ученый в разговоре с ним раскаялся в своей теории эволюции. Внимание на программу с Владимировым обратил внимание Znak.com.

Протоиерей утверждал, что беседовал с Дарвином в Вестминстерском аббатстве в Великобритании, где покоится ученый.

«Я вот недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там? – обращался я к надгробию. – Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами – между зеброй и жирафом? У него было ошибочное представление, что археология найдёт эти промежуточные звенья. И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения», – якобы сказал Дарвин Владимирову.