Вручение «Оскара» в 2021 году перенесли из-за коронавируса



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Также перенесли премию BAFTA

Вручение кинопремии «Оскар-2021» перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы премии.

Президент Академии Дэвид Рубин и генеральный директор Академии Дон Дон Хадсон отметили, что продление срока подачи заявок на участие и перенос даты вручения премий предоставит кинематографистам больше времени, чтобы завершить работу со своими фильмами и выпустить их.

Также изменились сроки открытия Музея кинофильмов Академии, которое первоначально было запланировано на 14 декабря 2020 года, теперь музей откроется 30 апреля 2021 года.

Шорт-лист премии планируют объявить 9 февраля, а номинантов — 15 марта.

Кроме того, вслед за «Оскаром» перенесены даты проведения церемонии вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA). Теперь она состоится 11 апреля 2021 года вместо 14 февраля, как это было запланировано ранее, сообщает Variety.