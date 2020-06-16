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    Жизнь

    Вручение «Оскара» в 2021 году перенесли из-за коронавируса

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    Вручение «Оскара» в 2021 году перенесли из-за коронавируса

    Также перенесли премию BAFTA

    Вручение кинопремии «Оскар-2021» перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы премии.

    Президент Академии Дэвид Рубин и генеральный директор Академии Дон Дон Хадсон отметили, что продление срока подачи заявок на участие и перенос даты вручения премий предоставит кинематографистам больше времени, чтобы завершить работу со своими фильмами и выпустить их.

    Также изменились сроки открытия Музея кинофильмов Академии, которое первоначально было запланировано на 14 декабря 2020 года, теперь музей откроется 30 апреля 2021 года.

    Шорт-лист премии планируют объявить 9 февраля, а номинантов — 15 марта.

    Кроме того, вслед за «Оскаром» перенесены даты проведения церемонии вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA). Теперь она состоится 11 апреля 2021 года вместо 14 февраля, как это было запланировано ранее, сообщает Variety.

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