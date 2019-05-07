Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Герцоги Сассекские пошли наперекор протоколу

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри стали известными нарушителями королевских традиций. И роды их первенца не обошлись без несоответствий привычному протоколу.

Обычно о том, что у женщины из королевской семьи начались роды, официально сообщает Кенсингтонский дворец. После появления ребенка на свет официальные представители называют пол младенца и время, когда он родился.

Герцоги Сассекские пошли наперекор таким традициям. О родах Меган стало известно лишь днем, хотя они произошли еще ранним утром. Вскоре официальные представители дворца заявили, что герцогиня родила. И об этом сразу же сообщил Instagram-аккаунт Меган и Гарри. Аккаунт Кенсингтонского дворца даже не стал делать отдельный пост, каким обычно приветствовал каждого ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

И конечно, традиционного фото на ступенях роддома у наследника принца Гарри тоже не будет. Меган отказалась поддерживать традицию, которую заложили принцесса Диана и Кейт. К тому же, рожала она совсем не в привычном для королевской семьи госпитале святой Марии, а в частной клинике.

Зато с именем сына герцоги Сассекские решили подождать так же, как и другие члены королевской семьи до них. Его объявляют отдельно, через несколько дней после рождения ребенка.

Гарри уже сделал официальное заявление, в котором признался, что на седьмом небе от счастья.



