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    Жизнь

    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций

    • Розсилка
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций

    Герцоги Сассекские пошли наперекор протоколу

    37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри стали известными нарушителями королевских традиций. И роды их первенца не обошлись без несоответствий привычному протоколу.

    Обычно о том, что у женщины из королевской семьи начались роды, официально сообщает Кенсингтонский дворец. После появления ребенка на свет официальные представители называют пол младенца и время, когда он родился.

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    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций
    Роженица Меган Маркл успела нарушить сразу несколько королевских традиций

    Герцоги Сассекские пошли наперекор таким традициям. О родах Меган стало известно лишь днем, хотя они произошли еще ранним утром. Вскоре официальные представители дворца заявили, что герцогиня родила. И об этом сразу же сообщил Instagram-аккаунт Меган и Гарри. Аккаунт Кенсингтонского дворца даже не стал делать отдельный пост, каким обычно приветствовал каждого ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

    И конечно, традиционного фото на ступенях роддома у наследника принца Гарри тоже не будет. Меган отказалась поддерживать традицию, которую заложили принцесса Диана и Кейт. К тому же, рожала она совсем не в привычном для королевской семьи госпитале святой Марии, а в частной клинике.

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    Зато с именем сына герцоги Сассекские решили подождать так же, как и другие члены королевской семьи до них. Его объявляют отдельно, через несколько дней после рождения ребенка.

    Гарри уже сделал официальное заявление, в котором признался, что на седьмом небе от счастья.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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