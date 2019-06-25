Экс-ведуший шоу «Орел и решка» выпустил видео о том, чем живет Чернобыль сегодня



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В своем документальном фильме Антон Птушкин поговорил со сталкерами, туристами, Иваном Дорном и Онукой

Бывший ведущий «Орла и решки» и видеоблогер Антон Птушкин снял новый эпизод своей ютьюб-передачи «Большой выпуск». Фильм посвящен тому, что происходит в Чернобыле сегодня. Птушкин съездил на официальную экскурсию в зону отчуждения и поговорил с припятскими экскурсоводами, сталкерами и туристами. Также ведущий показал архивные кадры: он был в Чернобыле четыре раза, в том числе как сталкер.

В тридцатиминутном документальном фильме есть кадры с зоной отчуждения, сделанные с дрона, а также рассказ о Славутиче — самом молодом украинском городе, построенном для работников ЧАЭС после произошедшей трагедии. Антон Птушкин поговорил с Иваном Дорном — музыкант прожил в Славутиче 16 лет: в 1990-м, когда ему было два года, Дорн переехал сюда с родителями, потому что его отца пригласили работать на ЧАЭС. Мать будущего певца работала в Славутиче директором Дома культуры.

В своем видео Птушкин также подробно рассказал о новой арке, накрывающей саркофаг над разрушенным реактором. Ведущий пообщался с Александром Купным — бывшим сотрудником ЧАЭС и журналистом, который несколько раз побывал внутри саркофага и делал там видео и фотографии. Во время съемок фильма Птушкин сам побывал под аркой.

В конце выпуска Птушкин поговорил с вокалисткой группы ONUKA Натальей Жижченко, чья музыка использована в этом видео. Певица также интересуется темой Чернобыльской трагедии и много раз посещала Припять — ее отец был ликвидатором аварии в 1986 году.





Джерело: Bird In Flight