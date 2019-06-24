Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха в Италии



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Катя Осадчая

Украинская телеведущая умеет совместить приятное с полезным

Катя Осадчая вместе с операторами программы «Світське життя» отправились в Италию. Как ранее сообщал Scotch именно там, на роскошной вилле состоялась свадьба Алины Гросу и ее избранника Александра.

Кстати, кроме Осадчей, на свадьбу прилетели и другие звездные гости: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров, Юрий Горбунов и другие.

После съемок роскошного свадебного торжества, Катя Осадчая решила продолжить свои «итальянские каникулы». Фотографиями с отдыха телеведущая делится на своей странице в соцсети.

На снимках видно, что Осадчая решила прокатиться на моторной лодке по венецианским каналам.