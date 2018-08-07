С голливудской «Аллеи славы» хотят убрать звезду Дональда Трампа



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25 июля звезду Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде повредили вандалы

Восстановив звезду, городской совет Западного Голливуда в итоге принял решение убрать ее с тротуара. Поскольку это не первый случай, когда звезду президента атаковали вандалы, власти решили, что ее необходимо уберечь от возможных повреждений в будущем.



«Городской совет единогласно принял решение убрать звезду Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы», — написал в твиттере мэр Западного Голливуда Джон Дюран.

Однако, чтобы это действительно произошло, решения городского совета недостаточно. Их мнение учитывается всего лишь как рекомендация, которую рассмотрят Лос-Анджелесский городской совет и Голливудская торговая палата, которая управляет "Аллеей славы". Но даже когда телеведущего Билла Косби обвинили в сексуальном насилии десятки женщин, представители палаты отказались удалять его звезду, заявляя, что это не в их правилах.

«Голливудская «Аллеи славы» — это институция, которая отмечает положительный вклад людей, которые получают звезды, — утверждает президент Голливудской торговой палаты. — Мы надеемся, что если люди недовольны кем-то из наших лауреатов, то они смогут направить свой гнев на что-то более положительное, чем вандализм. Демократия основана на уважении закона. Люди могут изменить ситуацию путем голосования, а не уничтожая государственную собственность».





Джерело: Buro 24/7