Стало известно, кто заменит Николая Тищенко в проекта «Ревизор»



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Юлия Панкова

Мускулистого ресторатора заменит хрупкая девушка Юлия Панкова - экс-ведущая проекта расследований «Инсайдер»

В конце прошлого года известный шоумен и ресторатор Николай Тищенко ошарашил поклонников новостью о том, что покидает проект «Ревизор». Свой уход Николай объяснил тем, что за два года в проекте он выполнил все поставленные перед собой задачи и мечтает больше времени проводить с семьей.

Несколько месяцев поклонники с нетерпением ждали ответа на вопрос, кто же станет новым лицом «Ревизора». Кастинг длился два месяца и состоял из нескольких этапов. Любопытно, что попробовать себя в качестве Ревизора пыталось немало топ-лиц украинского телевидения и шоу-бизнеса. Выбор был непрост, но он сделан: имя новой обладательницы белой перчатки – Юлия Панкова, журналист и экс-ведущая проекта расследований «Инсайдер». Эта хрупкая блондинка уже более 10-ти лет является ярым борцом за справедливость в своих разоблачающих сюжетах.

Смелая, настойчивая, эмоциональная и справедливая – именно так можно охарактеризовать девушку, которая в осеннем сезоне будет показывать народу все подводные камни отельно-ресторанной сферы в стране.

«Опыт работы Юлии журналистом-расследователем гарантирует, что она будет добиваться справедливости и отстаивать права потребителей, – рассказывает Анна Жижа, которая проводила кастинги, будучи на тот момент шеф-редактором проекта. – Уверена, она сможет найти общий язык со всеми представителями сферы услуг, и не важно, делают они свою работу очень хорошо или же очень плохо. Почему именно девушка, а не мужчина? Потому что когда на такую миниатюрную, красивую, молоденькую ведущую замахиваются охранники или закрывают дорогу на кухню своими спинами, украинцы будут жалеть ее и сопереживать. По-моему, это отличное попадание».

Новая ведущая добавит в проект Нового канала и кулинарную изюминку, ведь ее страсть – организация гастротуров. В свободное от работы время Юлия Панкова знакомит туристов с особенностями национальных кулинарных традиций.

«Еда – моя страсть, источник культуры, обычаев и традиций, – признается новая ведущая «Ревизора». – Где бы я ни была, всегда стараюсь познакомиться с поваром, зайти на кухню, узнать секреты приготовления. Уже многое видела и многое пробовала. Очень хочу быть полезной тем людям, которые ещё до конца не овладели всеми навыками профессиональной кухни. «Ревизор» для меня, как и гастрономия, – о людях».

Напомним, что кроме Николая Тищенко проект покинула шеф-редактор Анна Жижа.

«Ревизор» дал мне колоссальный опыт! Это реалити, где в любой момент может случиться что угодно, и важно уметь «разруливать» все прямо здесь и сейчас. После такого опыта я не боюсь браться ни за один формат в мире», - отметила Анна Жижа.