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    Жизнь

    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Светская львица порадовала поклонников новым фото

    21-летняя Кайли Дженнер не останавливается на достигнутом успехе и продолжает укреплять свой статус лидера в сфере декоративной косметики. Так, сегодня бизнесвумен представила 139 миллионам своих фолловеров в Instagram новую коллекцию средств для макияжа.

    Звезда, как обычно, показала новинки на себе, снявшись в фотосессии. Летний образ младшей сестры Ким Кардашьян состоял из блестящей мини-юбки, серого купальника и соломенной шляпы. В макияже она использовала тени и помаду из своей новой коллекции.

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    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже
    Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже

    Кайли утверждает, что стать самым молодым миллиардером в мире ей помогла мама Крис Дженнер, которая поддержала искренний интерес дочери к макияжу.

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    Кардашьян
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