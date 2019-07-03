Самая молодая миллиардерша похвасталась пышными формами на пляже



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Светская львица порадовала поклонников новым фото

21-летняя Кайли Дженнер не останавливается на достигнутом успехе и продолжает укреплять свой статус лидера в сфере декоративной косметики. Так, сегодня бизнесвумен представила 139 миллионам своих фолловеров в Instagram новую коллекцию средств для макияжа.

Звезда, как обычно, показала новинки на себе, снявшись в фотосессии. Летний образ младшей сестры Ким Кардашьян состоял из блестящей мини-юбки, серого купальника и соломенной шляпы. В макияже она использовала тени и помаду из своей новой коллекции.

Кайли утверждает, что стать самым молодым миллиардером в мире ей помогла мама Крис Дженнер, которая поддержала искренний интерес дочери к макияжу.