Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner/
Светская львица порадовала фанатов откровенным снимком
Кайли Дженнер любит экспериментировать с образами, которые зачастую получаются у 22-летней бизнес-вумен телезвезды очень яркими. Но ее новый look удивил даже самых давних поклонников жгучей брюнетки.
Кайли отправилась загорать в крохотном бикини с ярким цветочным принтом. На бедрах она повязала такого же цвета небольшое парео, которое совершенно не скрывает стройную фигуру звезды.
«Горячая штучка», «Королева эльфов», «Это просто огонь», - комментировали мужчины новое фото звезды в Instagram.
Читайте также: Экс-«Виа Гра» на последних неделях беременности показала пышные формы в полупрозрачной накидке