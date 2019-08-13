Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Светская львица порадовала фанатов откровенным снимком

Кайли Дженнер любит экспериментировать с образами, которые зачастую получаются у 22-летней бизнес-вумен телезвезды очень яркими. Но ее новый look удивил даже самых давних поклонников жгучей брюнетки.

Кайли отправилась загорать в крохотном бикини с ярким цветочным принтом. На бедрах она повязала такого же цвета небольшое парео, которое совершенно не скрывает стройную фигуру звезды.

«Горячая штучка», «Королева эльфов», «Это просто огонь», - комментировали мужчины новое фото звезды в Instagram.