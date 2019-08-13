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    Жизнь

    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Светская львица порадовала фанатов откровенным снимком

    Кайли Дженнер любит экспериментировать с образами, которые зачастую получаются у 22-летней бизнес-вумен телезвезды очень яркими. Но ее новый look удивил даже самых давних поклонников жгучей брюнетки.

    Кайли отправилась загорать в крохотном бикини с ярким цветочным принтом. На бедрах она повязала такого же цвета небольшое парео, которое совершенно не скрывает стройную фигуру звезды.

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    на весь екран згорнути
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам
    Самая молодая миллиардерша в крохотном бикини вскружила голову поклонникам

    «Горячая штучка», «Королева эльфов», «Это просто огонь», - комментировали мужчины новое фото звезды в Instagram.

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