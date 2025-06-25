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Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трампа та Зеленського посадили за окремими столиками
фото: АР

Зеленський сидів поруч з королевою Нідерландів

У межах саміту НАТО відбулася офіційна вечеря в королівському палаці Нідерландів, організована королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою. Як інформує «Главком», АР розмістило фото та поділилося меню вечері.

Президент України Володимир Зеленський сидів за столом поряд із королевою Нідерландів, прем'єркою Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

За сусіднім столом перебували президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, генеральний секретар НАТО Марк Рютте. В іншій частині зали – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Європейської ради Антоніу Кошта та президент Франції Еммануель Макрон.

Глави держав та урядів НАТО відвідали вечерю перед самітом НАТО в Гаазі
Глави держав та урядів НАТО відвідали вечерю перед самітом НАТО в Гаазі
фото: АР

Меню вечора, яке зафіксували фотографи: смажений тунець з мусом із амстердамських маринованих огірків, філе телятини під соусом з лисичок. На гарнір була картопля та спаржа.

І на десерт світових лідерів пригостили шоколадним тартом із м’якою карамеллю та ванільним соусом.

Як відомо, у Нідерландах відбувається саміт НАТО. Саміт НАТО проходить 24-25 червня у місті Гаага.

З'явилось відео, на якому світові лідери зібрались біля резиденції короля Нідерландів у Гаазі, де має відбутися офіційна вечеря з нагоди відкриття саміту НАТО.

Трамп та Зеленський вже перетнулись під час спільного позування перед журналістами, але особистого спілкування між президентами не було зафіксовано.

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Теги: саміт Володимир Зеленський НАТО їжа

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Життя

Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції
Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції
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