Руслан Кравченко – новий генпрокурор? Що відомо про кандидата від Зеленського

Зеленський пропонує призначити Руслана Кравченка Генеральним прокурором України

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на призначення Руслана Андрійовича Кравченка на посаду Генерального прокурора. Про це повідомив Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише «Главком».

За його словами, Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань. Руслан Кравченко наразі обіймає посаду керівника Київської обласної прокуратури. До цього він був заступником військового прокурора Центрального регіону України.

фото: Facebook/Руслан Кравченко

Руслан Андрійович Кравченко – український прокурор та державний діяч, який народився 14 березня 1990 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Освіта:

Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

У 2012 році закінчив військово-юридичний факультет Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «правознавство». Отримав військове звання «лейтенант юстиції».

Кар'єра та досвід:

2012-2014: Працював слідчим, старшим слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду, а також старшим прокурором Рівненської та Львівської прокуратур.

Вересень 2014: Пішов на військову службу. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО) на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ — з 2016 року Бахмут). Має статус учасника бойових дій.

2015-2019: Працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Очолював групу прокурорів у справі проти експрезидента-втікача Віктора Януковича. Також відомий участю у розслідуванні справи про катастрофу малайзійського "Боїнга" MH17.

2019-2020: Був заступником військового прокурора Центрального регіону України. У 2020 році звільнений з військової служби у запас.

2021-2023: Очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року займався фіксацією та розслідуванням військових злочинів росіян у місті Бучі.

Квітень 2023 - грудень 2024: Очолював Київську обласну державну (військову) адміністрацію.

Грудень 2024 - червень 2025: Призначений головою Державної податкової служби України.

Червень 2025: Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на його призначення на посаду Генерального прокурора України.

Нагороди:

Нагороджений орденом Данила Галицького (2016).

Відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції» (2016).

Нагрудний знак «Знак пошани» (2018, Міністерство оборони України).

Нагрудний знак «За сумлінну службу в органах прокуратури» (2019).

Орден «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022).

У 2023 році брав участь у конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але його не обрали.

Нагадаємо, наприкінці року Кравченко, який раніше був головою Київської ОВА, став очільником Державної податкової служби України. Чиновник отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році.