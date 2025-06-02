Чим закінчилися переговори у Стамбулі? Зеленський підбив підсумок

Президент: росіяни готові передати 6 тис. тіл українських загиблих воїнів

Сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«Буде обмін у військових наших буде 1000 на 1000. Може бути додаткові ще 200 на 200, тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо журналістів. Ми окремо списками ми обміняємось з рускими на цьому тижні. І також буде верифікація», – зазначив президент.

Зеленський додав, що росіяни також готові передати 6 тис. тіл українських загиблих воїнів. «Наша сторона погодилась передати 6 тис. тіл руских, російської стороні, але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання, впізнаних у росіян із цих 6 тис. 15%. Це дуже важливо все перевірити, всіх наших потрібно забрати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла і там вони передавали їх і своїх також руских убитих солдатів».

«Вони (росіяни, – «Главком») спочатку не забирали з поля бою людей, а потім залишали їх, а потім начебто збирали. Тому і тут дуже важливо, обмін тілами важливий. Наша сторона буде на це ретельно дивитись і буде обмін», – зазначив Зеленський.

Українська делегація також передала росіянам список з майже 400 дітьми, яких потрібно повернути Україні: «А вони (росіяни, – «Главком») нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Тут ми будемо все це перевіряти».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний.

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.