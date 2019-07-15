Самый богатый мужчина в мире вывел в свет любовницу



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Джефф Безос и Лорен Санчес

Парочка появилась на мужском финале Уимблдонского турнира

55-летний основатель компании Amazon появился на Уимблдонском турнире. Компанию Джеффу Безосу составила 49-летняя телеведущая Лорен Санчез.

Пока самые длинноногие и молодые красотки льют слезы от того, что упустили лидера мирового рейтинга Forbes, знойная брюнетка продолжает окутывать своими чарами завидного холостяка. Джефф Безос впервые официально вывел в свет свою новую подругу Лорен Санчез.

Парочка появилась на мужском финале Уимблдонского турнира. Влюбленные даже выбрали одежду в одинаковой цветовой гамме. Миллиардер появился в голубой рубашке в тонкую белую полоску. Его спутница также выбрала блузку в полоску на несколько тонов темнее. Получился настоящий family-look, который многих натолкнул на мысль о предстоящей свадьбе.