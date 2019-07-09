Санта Димопулос о второй беременности: Я и представить не могла, что все получится сразу



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Санта Димопулос с супругом Игорем Кучеренко instagram.com/santadimopulos

Модель и экс-участница группы «Виа Гра» продолжает рассказывать в соцсети о своей беременности

Известная модель и экс-участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос не перестает радовать своих фолловеров в соцсети трогательными историями. В этот раз, Санта Димопулос решила рассказать, как узнала о своей беременности и о том, как отреагировал супруг на новость о пополнении в семье. Санда призналась, что это беременность не была запланирована, но очень желанна.

«Мы оба решили, что хотим ребёнка и готовы к нему, но прежде чем беременеть, решили сдать все анализы. Оба космонавта. Было много планов, путешествий, событий... Первая мысль закралась, когда мы с Анной Андрес отдыхали на Барбадосе. Она заметила, что я много ем, очень много.

По прилёту в Майами, я тренировалась, как ненормальная, практически каждый день. На задержку внимание не обратила, потому что это обычное дело после стольких перелётов. Но, всё же, эта мысль сидела в моей головушке. Грудь стала больше, поправилась, несмотря на тренировки. Решила купить тест. Взяла 5 штук, чтобы наверняка. 4 показали две полоски, один не работал. Мои ощущения сложно описать, помню, что сердце просто вылетало с груди. Вышла в слезах к мужу, он спокойно обнял меня и небрежно так - «Я знал», - отметила модель.

Также Санта призналась, что по ее мнению, дети даются свыше. И именно в то время, когда это действительно нужно обоим.

Отметим, что Санта Димопулос долгое время не афишировала свое интересное положение. О беременности модели стало известно пару недель назад.

Напомним, что для 32-летней Димопулос это будет уже второй ребенок. От первого брака с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у нее подрастает сын Даниэль.

18 сентября 2012 года состоялась ее свадьба с Владимиром Самсоненко, но уже в 2013 году они развелись.

В 2015 году экс-солистка «Виа Гры» тайно вышла замуж за соучредителя сети спортклубов SportLife Игоря Кучеренко. У него же есть трое детей от предыдущего брака.