Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем



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Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн zumapress.com / Legion Media

Мохаммеду также стало известно о том, что супруга одаривала телохранителя дорогими презентами

45-летняя принцесса Хайя сбежала от своего 69-летнего мужа, эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum). Причиной такого поступка жены премьер-министра ОАЭ стала боязнь за свою жизнь.

Принцессу заподозрили в романе с телохранителем, бывшим офицером британской армии. Ее супруг узнал о предательстве, после чего пришел в бешенство.

Друзья принцессы рассказали, что Мохаммед лично застал жену с телохранителем во время неожиданного приезда в Лондон в мае.

Эмир посчитал, что общение пары было слишком тесным. Мохаммеду также стало известно о том, что супруга одаривала телохранителя дорогими презентами, сообщает The Times.

Принцессе Хайе удалось убежать от мужа вместе с двумя детьми и миллионами евро. Теперь она готовится к разводу. Первые слушания по этому делу пройдут в Лондоне уже 30 июля.

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