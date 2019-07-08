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    Жизнь

    Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем

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    <div class="alt"> <p>Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн</p> </div> <div class="copy">zumapress.com / Legion Media</div> - Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем

    Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн

    zumapress.com / Legion Media

    Мохаммеду также стало известно о том, что супруга одаривала телохранителя дорогими презентами

    45-летняя принцесса Хайя сбежала от своего 69-летнего мужа, эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum). Причиной такого поступка жены премьер-министра ОАЭ стала боязнь за свою жизнь.

    Принцессу заподозрили в романе с телохранителем, бывшим офицером британской армии. Ее супруг узнал о предательстве, после чего пришел в бешенство.

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    Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем
    Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем
    Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем
    Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем
    Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем
    Сбежавшую с миллионами жену эмира Дубая заподозрили в романе с телохранителем

    Друзья принцессы рассказали, что Мохаммед лично застал жену с телохранителем во время неожиданного приезда в Лондон в мае.

    Эмир посчитал, что общение пары было слишком тесным. Мохаммеду также стало известно о том, что супруга одаривала телохранителя дорогими презентами, сообщает The Times.

    Принцессе Хайе удалось убежать от мужа вместе с двумя детьми и миллионами евро. Теперь она готовится к разводу. Первые слушания по этому делу пройдут в Лондоне уже 30 июля.

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