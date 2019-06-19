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    Жизнь

    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»

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    <div class="sel_item">Селена Гомес</div> - Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»
    Селена Гомес

    Звезда честно признается, что комментарии хейтеров очень задевают ее.

    26-летняя Селена Гомес решила отказаться от популярной соцсети. Она оставила свою страницу в Instagram, но удалила ее со всех гаджетов, чтобы избавиться от соблазна читать комментарии.

    Певица призналась, что отказалась от приложения из-за психического здоровья. По мнению Селены, соцсети опасны и вредны. Особенно для молодежи, которая проводит в интернете много времени.

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    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»
    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»
    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»
    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»
    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»
    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»
    Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»

    Раньше Гомес тоже часто бывала в Instagram, но теперь стремится не заглядывать туда. На комментарии отвечает помощник звезды. Когда срочно хочется сделать пост, Селена пользуется телефоном подруги.

     «Соцсети вводят меня в депрессию. Они заставляют меня по‑другому смотреть на свое тело и чувствовать себя нехорошо. Я думаю, что для молодых людей, в том числе и для меня, очень вредно тратить всёt время, сосредоточиваясь на всех этих комментариях», – цитирует слова Гомес The Sun.

     

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