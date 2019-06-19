Селена Гомес отказалась от Instagram из-за хейтеров, «ранящих ее душу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес

Звезда честно признается, что комментарии хейтеров очень задевают ее.

26-летняя Селена Гомес решила отказаться от популярной соцсети. Она оставила свою страницу в Instagram, но удалила ее со всех гаджетов, чтобы избавиться от соблазна читать комментарии.

Певица призналась, что отказалась от приложения из-за психического здоровья. По мнению Селены, соцсети опасны и вредны. Особенно для молодежи, которая проводит в интернете много времени.

Раньше Гомес тоже часто бывала в Instagram, но теперь стремится не заглядывать туда. На комментарии отвечает помощник звезды. Когда срочно хочется сделать пост, Селена пользуется телефоном подруги.

«Соцсети вводят меня в депрессию. Они заставляют меня по‑другому смотреть на свое тело и чувствовать себя нехорошо. Я думаю, что для молодых людей, в том числе и для меня, очень вредно тратить всёt время, сосредоточиваясь на всех этих комментариях», – цитирует слова Гомес The Sun.