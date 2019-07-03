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    Жизнь

    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже

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    Селена Гомес - Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес

    Звезда показала фигуру в бикини

    Популярная американская певица Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала. Вчера Селена была замечена в Мексике, где устроила девичник ее двоюродная сестра Присцилла. Девушки очень близки: через месяц Гомес выступит в роли подружки невесты своей кузины, а также является крестной матерью ее сына.

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    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже

    Ранее, 26-летняя Селена Гомес заявила, что покидает Инстаграм. Она оставила свою страницу, но удалила ее со всех гаджетов, чтобы избавиться от соблазна читать комментарии.

    «Соцсети вводят меня в депрессию. Они заставляют меня по‑другому смотреть на свое тело и чувствовать себя нехорошо. Я думаю, что для молодых людей, в том числе и для меня, очень вредно тратить всёt время, сосредоточиваясь на всех этих комментариях», – цитирует слова Гомес The Sun.

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