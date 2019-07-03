Селена Гомес засветила целлюлит на мексиканском пляже



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Селена Гомес

Звезда показала фигуру в бикини

Популярная американская певица Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала. Вчера Селена была замечена в Мексике, где устроила девичник ее двоюродная сестра Присцилла. Девушки очень близки: через месяц Гомес выступит в роли подружки невесты своей кузины, а также является крестной матерью ее сына.

Ранее, 26-летняя Селена Гомес заявила, что покидает Инстаграм. Она оставила свою страницу, но удалила ее со всех гаджетов, чтобы избавиться от соблазна читать комментарии.

«Соцсети вводят меня в депрессию. Они заставляют меня по‑другому смотреть на свое тело и чувствовать себя нехорошо. Я думаю, что для молодых людей, в том числе и для меня, очень вредно тратить всёt время, сосредоточиваясь на всех этих комментариях», – цитирует слова Гомес The Sun.