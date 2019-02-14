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    Жизнь

    Принц Гарри сбежал от Меган Маркл в Норвегию

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри сбежал от Меган Маркл в Норвегию
    Принц Гарри и Меган Маркл
    mir24.tv

    Утром 14 февраля герцог Сассекский оставил любимую. Он улетел по делам в Скандинавию

    Первый День святого Валентина в качестве мужа принц Гарри провел вдалеке от любимой. По долгу службы от беременной супруги внук Елизаветы II сбежал в снежную Норвегию. Он прибыл в тренировочный лагерь британских военных сил на личном самолете.

    В Норвегии Гарри встретился и пообщался с военнослужащими, которые живут и тренируются на местной базе. Он поговорил с лётчиками, инженерами и другими представителями службы. Поездка приурочена к 50-летию со дня начала учений Exercise Clockwork, которые проходят в Бардуфоссе.

    Пару дней назад Меган Маркл и принц Гарри провели вечер вместе. Они приехали в Музей естественной истории в Лондоне. Супружеская пара посетила театральную постановку «Дикая Земля». Представление прошло в поддержку фонда Queens Commonwealth Trust. Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала белоснежный total look — надела платье Calvin Klein с высоким воротом и пальто Amanda Wakeley. Образ дополняли клатч и туфли-лодочки Ralph Lauren цвета хаки.

    Джерело: graziamagazine.ru

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