Принц Гарри сбежал от Меган Маркл в Норвегию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл mir24.tv

Утром 14 февраля герцог Сассекский оставил любимую. Он улетел по делам в Скандинавию

Первый День святого Валентина в качестве мужа принц Гарри провел вдалеке от любимой. По долгу службы от беременной супруги внук Елизаветы II сбежал в снежную Норвегию. Он прибыл в тренировочный лагерь британских военных сил на личном самолете.

В Норвегии Гарри встретился и пообщался с военнослужащими, которые живут и тренируются на местной базе. Он поговорил с лётчиками, инженерами и другими представителями службы. Поездка приурочена к 50-летию со дня начала учений Exercise Clockwork, которые проходят в Бардуфоссе.

Пару дней назад Меган Маркл и принц Гарри провели вечер вместе. Они приехали в Музей естественной истории в Лондоне. Супружеская пара посетила театральную постановку «Дикая Земля». Представление прошло в поддержку фонда Queens Commonwealth Trust. Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала белоснежный total look — надела платье Calvin Klein с высоким воротом и пальто Amanda Wakeley. Образ дополняли клатч и туфли-лодочки Ralph Lauren цвета хаки.

Джерело: graziamagazine.ru