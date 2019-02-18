Конец войне? В саду Кейт Миддлтон появится цветок, посвященный Меган Маркл



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Меган Маркл и Кейт Миддлтон

В Британии готовятся к ежегодной выставке флористов и садоводов Chelsea Flower Show

Выставка традиционно проходит в конце мая в саду Челси. В этот раз за его преображение взялась Кейт Миддлтон. Впрочем, на празднике цветов она станет не единственной герцогиней.

Несколько дней назад Кенсингтонский дворец обнародовал проект зеленого оазиса, который появится в саду Челси благодаря Кейт Миддлтон и ландшафтным дизайнерам Андре Дэвису и Адаму Уайту.

Но не только измененный пейзаж с искусственными водопадами, речками и домиком, построенным на дереве, станет достопримечательностью выставки. Общество садоводов Великобритании готовится еще к одной премьере - королевские цветоводы представят зрителям новый сорт клематиса, названный в честь Меган Маркл. Ожидается, что пурпурный цветок как нельзя лучше впишется в концепцию лесного сада Кейт Миддлтон.

Традиция посвящать новые сорта цветов представителям королевской семьи не нова. Например, имя принцессы Дианы носит нежная роза, а в честь принца Джорджа был назван бледно-желтый нарцисс.

Джерело: Hello!