  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Конец войне? В саду Кейт Миддлтон появится цветок, посвященный Меган Маркл

    • Розсилка
    Меган Маркл и Кейт Миддлтон - Конец войне? В саду Кейт Миддлтон появится цветок, посвященный Меган Маркл
    Меган Маркл и Кейт Миддлтон

    В Британии готовятся к ежегодной выставке флористов и садоводов Chelsea Flower Show

    Выставка традиционно проходит в конце мая в саду Челси. В этот раз за его преображение взялась Кейт Миддлтон. Впрочем, на празднике цветов она станет не единственной герцогиней.

    Несколько дней назад Кенсингтонский дворец обнародовал проект зеленого оазиса, который появится в саду Челси благодаря Кейт Миддлтон и ландшафтным дизайнерам Андре Дэвису и Адаму Уайту.

    Но не только измененный пейзаж с искусственными водопадами, речками и домиком, построенным на дереве, станет достопримечательностью выставки. Общество садоводов Великобритании готовится еще к одной премьере - королевские цветоводы представят зрителям новый сорт клематиса, названный в честь Меган Маркл. Ожидается, что пурпурный цветок как нельзя лучше впишется в концепцию лесного сада Кейт Миддлтон.

    Традиция посвящать новые сорта цветов представителям королевской семьи не нова. Например, имя принцессы Дианы носит нежная роза, а в честь принца Джорджа был назван бледно-желтый нарцисс.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Кейт Миддлтон Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ