Напомним, актриса никогда не была замужем. Самые долгие отношения ее связывали с актером Стюартом Таунсендом. Они встречались почти 8 лет, однако в итоге их отношения стали похожи на братские, и они приняли решение расстаться. Так и не встретив свою судьбу, Терон самостоятельно усыновила мальчика Джексона из ЮАР, а затем — девочку Августу из США.
Шарлиз Терон рассказала, что в молодости постоянно курила марихуану
- Сьогодні, 15:51
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Шарлиз Терон
Актриса призналась, что ей очень нравилось состояние наркотического опьянения
Шарлиз Терон никогда не скрывала, что в молодости она курила марихуану. «Я просыпалась и все еще была нетрезвой», — шутливо вспоминает актриса. «К марихуане я отношусь лучше, чем к алкоголю. Раньше мне нравилось состояние, в которое она меня погружала. Но в один день я поняла, что мне это больше неинтересно».
Несмотря на то что былого удовольствия от курения Шарлиз уже не получает, она не отрицает, что когда-нибудь снова ее попробует, пишет журнал Grazia.