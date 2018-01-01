Напомним, актриса никогда не была замужем. Самые долгие отношения ее связывали с актером Стюартом Таунсендом. Они встречались почти 8 лет, однако в итоге их отношения стали похожи на братские, и они приняли решение расстаться. Так и не встретив свою судьбу, Терон самостоятельно усыновила мальчика Джексона из ЮАР, а затем — девочку Августу из США.