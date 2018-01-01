Шарлиз Терон рассказала, что в молодости постоянно курила марихуану

Актриса призналась, что ей очень нравилось состояние наркотического опьянения

Шарлиз Терон никогда не скрывала, что в молодости она курила марихуану. «Я просыпалась и все еще была нетрезвой», — шутливо вспоминает актриса. «К марихуане я отношусь лучше, чем к алкоголю. Раньше мне нравилось состояние, в которое она меня погружала. Но в один день