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    Оскароносная актриса снялась в атмосферной фотосессии на ферме

    Дженнифер Лоуренс позирует в провинциальных нарядах на ранчо
    Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая стала звездой премьеры «Красный воробей», появилась в фотосессии для глянца Vanity Fair. 27-летняя обладательница премии «Оскар» примерила несколько стильных образов, которые прекрасно дополняли фермерский колорит, на которой проходила съемка. Это была 24-акровое
    • Сьогодні, 14:16
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    Дженнифер Лоуренс
    Дженнифер Лоуренс

    Дженнифер Лоуренс позирует в провинциальных нарядах на ранчо

    Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая стала звездой премьеры «Красный воробей», появилась в фотосессии для глянца Vanity Fair.

    27-летняя обладательница премии «Оскар» примерила несколько стильных образов, которые прекрасно дополняли фермерский колорит, на которой проходила съемка. Это была 24-акровое биодинамическое сельское хозяйство в штате Кентукки (США).

    Дженнифер прекрасно себя чувствовала возле лошадей и демонстрировала очень красивые и «свободные» образы: легкие, как домашние, платья, удобная обувь, костюмы, юбки с футболками и костюмы, которые прекрасно подходили для стройной фигуры Лоуренс. Автором фотосета стал дуэт фотографов Inez и Vinoodh.

    Звезда также призналась, что избавилась от страха появляться перед камерой обнаженной на съемках фильма «Красный воробей», в котором ей пришлось сыграть соблазнительную сотрудницу российской разведки. Ведь у нее до сих пор всплывает в памяти недавний скандал с обнародованием хакерами интимных фото Дженнифер. Однако на съемочной площадке ей удалось все преодолеть.

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    Оскароносная актриса снялась в атмосферной фотосессии на ферме
    Оскароносная актриса снялась в атмосферной фотосессии на ферме
    Оскароносная актриса снялась в атмосферной фотосессии на ферме
    Оскароносная актриса снялась в атмосферной фотосессии на ферме
    Оскароносная актриса снялась в атмосферной фотосессии на ферме
    Оскароносная актриса снялась в атмосферной фотосессии на ферме

    «Я поняла разницу между добровольным согласием на эротические сцены и кражей, так что я просто пришла на съемочную площадку сделала это и почувствовала прилив уверенности. Я почувствовала, как гора свалилась с моих плеч, и теперь я снова могу использовать такие приемы в своем творчестве», — рассказывает Лоуренс.

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    Джерело: 24 канал

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